В сети опубликовали первые фото Геральта со съемочной площадки "Ведьмака"

Пока сериал за книгой и игрой "Ведьмак" еще не вышел на экранах, публика наслаждается "подглядыванием" за съемочным процессом. Фанатам The Witcher, не особо интересны фотографии безликой массовки – куда больше интереса вызвал неуловимый Геральт.

Как сообщает 4PDA, охотник на монстров наконец попал в объектив фотографа. Поскольку героя удалось подловить только издалека, возможно, это был не сам исполнитель главной роли Генри Кавилл, а его дублер – но ценности снимка это не отменяет.

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Фанаты получили долгожданную возможность взглянуть на целостный образ персонажа уже после не очень удачного анонса, а это многого стоит. Кадр был сделан на острове Пальма, входящем в состав Канарского архипелага.



Геральт на съемочной площадке сериала "Ведьмак"

Ранее, по сети разошлись и другие изображения со съемок. На них можно было рассмотреть Йеннифер, одного из ключевых персонажей сериала, и актеров массовки. Кроме того, сценарист Лорен Шмидт Хиссрич не забывает периодически баловать подписчиков интересными фактами о процессе создания шоу.

Йеннифер на съемках сериала " Ведьмак"



Дата выхода сериала. Сам сериал, напомним, должен выйти до конца 2019 года, и вполне возможно, что уже совсем скоро поклонников "Ведьмака" порадуют полноценным трейлером.

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