В сети появились фото и характеристики смартфона Huawei Pro P30

В сети появились первые подробности относительно нового флагмана Huawei 2019 года. Смартфон получил условное название Huawei Pro P30, тройную основную и фронтальную камеры и еще несколько интересных особенностей.

Об этом сообщает IGeekPhone.

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Известно, что смартфон получит дизайн, схожий с Mate 20 Pro – безрамочный дисплей с закругленными краями и вырезом под фронтальную камеру и датчики. Экран будет занимать 91,2% передней панели. Также он унаследует экранный сканер отпечатков пальцев и трехмерную систему распознавания лиц.



Дизайн смартфона Huawei P30 Pro

Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма. Основная камера будет тройной – на 41 Мп + 12 Мп + 21 Мп с 8-кратным оптическим зумом по одной версии и 40 Мп + 20 Мп + 48 Мп по другой, однако не в "квадратном" исполнении, как в Mate 20 Pro, а вертикальном.



Huawei P30 Pro получит тройную основную и фронтальную камеры

Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980. Также отмечается, что новинка получит аккумулятор емкостью 4 500 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки, в том числе и беспроводной зарядкой других смартфонов.



Huawei P30 Pro презентуют в 2019 году

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