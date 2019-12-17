В сети появились изображения самого дешевого смартфона Samsung Galaxy A01: характеристики

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Samsung в ближайшее время выпустит свой самый дешевый смартфон / keddr

Ранее в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появился смартфон под каталожным номером SM-A015F. Позже было доказано, что на рынок смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy A01. Сейчас же в сети появились изображения новинки.

Компьютерные изображения Samsung Galaxy A01 предоставил производитель защитных чехлов для смартфонов. Прозрачный силиконовый чехол не мешает рассмотреть новый Samsung Galaxy A01 во всех деталях.

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Особенности Galaxy A01

Фронтальная камера располагается в специальном вырезе в центральной верхней части экрана, а основная камера, которая состоит из двух датчиков изображения, расположена в верхнем левом углу задней панели.

На верхней панели видно разъем 3,5 мм для подключения наушников, а отверстие для динамика располагается в нижней части задней панели. Для зарядки и передачи данных предусмотрен разъем USB-C.

Этот бюджетный смартфон получит экран диагональю 5,7 дюйма, аккумулятор емкостью 3000 мАч, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ независимой флэш-памяти.

Изображение смартфона

 

Дата выхода и цена

Окончательная цена Samsung Galaxy A01 пока неизвестна, однако он станет младшей моделью линейки Galaxy A и будет самым дешевым смартфоном компании, его выход ожидается в ближайшее время.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
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