В США создали приложение для фейковых снимков из отпуска

В американском штате Небраска создали приложение для фальшивых фото отпуска. Сервис редактирования снимков назвали Fake A Vacation. С его помощью люди, которым давно не удавалось съездить в отпуск, могут с легкостью создать видимость отдыха в своих социальных сетях.

Диснейленд, Ниагарский водопад, Лас-Вегас, пальмы и гавайский пляж или Гранд-Каньон – пользователям нужно лишь выбрать место, где бы они хотели оказаться, а программа сделает все остальное. Всего несколько кликов – и вы можете хвастаться своим путешествием в инстаграме или фейсбуке, не выходя из дома.

Читайте также: Искусственный интеллект предсказал смерти в "Игре престолов"

Сколько стоит фейк. Сначала вам нужно выбрать пункт назначения, загрузить несколько своих фотографий, чтобы программа начала их обрабатывать. В среднем это займет 72 часа. Стоит отметить, что фейковый фотоотчет из отпуска обойдется не дешево. Стоимость набора из нескольких снимков – 49,99 долларов.

Разработчики Fake A Vacation говорят, что из-за постоянного давления соцсетей все больше людей имитируют путешествия. Часто это происходит из желания кому-то что-то доказать и кого-то поразить, в попытках показать свою жизнь более интересной и насыщенной, чтобы другие завидовали.

Сколько людей на это согласились. Иногда к таким услугам прибегают, потому что реальный отпуск слишком дорогой или его пришлось отменить в последний момент, а выставить фотографию у Тадж-Махала или Колизея уж очень хочется. По данным Jet Cost, около 14% опрошенных американцев врали про свой отпуск, а 10% признались, что делились в соцсетях фейковыми фотографиями из путешествий.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно