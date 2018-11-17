В США запустили ракету, которую помогала разрабатывать Украина

В США с космодрома аэрокосмического агентства NASA Уоллопс Айлен" в штате Вирджиния запустили ракету-носитель "Антарес", которая была создана американской корпорацией Orbital ATK с участием, в частности, украинских предприятий.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины в Facebook.

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Отмечается, что эта ракета должна доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции. "Антарес" создана американской корпорацией Orbital ATK с участием иностранных партнеров, в том числе ряда украинских предприятий.

Основную конструкцию первой ступени РН "Антарес" разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

Сообщается, что это был девятый пуск "Антарес", который компания Northrop Grumman Innovation Systems осуществила по контракту с NASA. Следующий пуск запланирован на апрель 2019 года.

Отметим, что Antares – одноразовая ракета, за всю историю запуска которой лишь один раз был неуспешным – в октябре 2014 года ракета на взлете взорвалась из-за неисправности.

Что такое МКС?

Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.