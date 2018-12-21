В Steam началась масштабная зимняя распродажа: какие игры можно приобрести со скидкой

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Зимняя распродажа в Steam: игры со скидками
Зимняя распродажа в Steam: игры со скидками / Фото из открытых источников

В ночь на 21 декабря, в цифровом магазине Steam началась двенадцатая ежегодная распродажа, которая приурочена к рождественским и новогодним праздникам. Акция охватывает огромное количество игр, а приобрести подарки для себя и друзей можно будет до 3 января включительно.

Об этом сообщается на официальном сайте сервиса от Valve.

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К примеру, игру Assassin's Creed Odyssey можно приобрести со скидкой в ​​50%. Обычное издание обойдется геймерам за 422 гривны, Delux – 612 гривен, а Gold можно купить за 802 гривен. Еще одна новая игра Hitman 2 доступна в Steam со скидкой 30%, соответственно ее стоимость 524 гривен.

Среди акционных игр представлены также Kingdom Come: Deliverance, ценник которой снизился на 50% (349 гривен), Shadow of the Tomb Raider со скидкой также 50%. Цена на игру Just Cause 4 упала на 20%, а вот The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition доступна со скидкой 60%.

Трейлер игры Assassin's Creed Odyssey – смотрите видео

 

Кроме того, разработчики приглашают игроков посетить "невероятно уютный домик сюрпризов Steam", в котором можно выиграть предметы для игр и сообщества Steam, а также уникальные безделушки. Регулярно открывайте двери домика, чтобы получить специальный набор ежедневных бесплатных предметов.

Наконец, не забудьте проголосовать за любимые проекты и студии в церемонии The Steam Awards. В этом году голосование проходит по восьми категориям В течение всей распродажи. Победители Steam Awards будут объявлены в начале февраля 2019 года.

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Теги: Техно Steam Игры
Источник: Техно
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