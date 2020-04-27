В Telegram обнаружены боты, которые по телефону выдают персональные данные украинцев

В мессенджере Telegram появились два бота, которые за отдельную плату ищут персональные данные украинских пользователей по телефону. Вероятно, боты берут данные с похищенной базы клиентов "Приватбанка".

О существовании и работе ботов сообщил дизайнер цифровых продуктов Вадим Грин на своей фейсбук-странице.

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Что известно о ботах

В боте "Досье" по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН – по состоянию на сейчас бот перестал работать – его аккаунт удален.



За деньги бот предоставляет информацию по различным запросам

Один из ботов уже не работает – его страница удалена

Второй бот еще работает – десять запросов с данными стоят 50 долларов, за 50 запросов придется отдать 100 долларов, а за 200 – 200 долларов.

Реакция банка

В "Приватбанке" отметили, что один из ботов был обнаружен 23 апреля. Банк подал заявление в полицию для открытия уголовного производства. По словам представителей банка, им неизвестны источники данных у таких мошенников, это должно выясниться в ходе расследования.

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