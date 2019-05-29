В Украине начнут производить электрические автобусы

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В Украине начнут производить электрические автобусы
В Украине начнут производить электрические автобусы / vlasno.info

Китайская компания Skywell откроет в Украине производство своих электрических автобусов. Украинские и китайские специалисты уже достигли определенных договоренностей.

Как пишет издание Autogeek, конкретных договоренностей пока нет: стороны ведут переговоры, определяют сроки, технологии и процессы.

При этом украинская сторона сообщила, что переговоры могут продолжаться до года.

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"Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине", – заявили в украинской стороне.

Что известно о Skywell?Это большой китайский производитель электрического транспорта. Компанию создали в 2011 году. В холдинг входит несколько предприятий, выпускающих электроавтобусы, автомобили и детали к ним.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Новости Техно Китай
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