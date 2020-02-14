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В Укрзализныце показали прототип нового сайта: фото

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Сайт Укрзализныци изменится / 24 Канал

Укрзализныця готовит к запуску новую версию сайта. Как обещают в ведомстве, новый сайт разрабатывают с учетом пожеланий и обратной связи от пользователей.

Сейчас можно увидеть прототип нового корпоративного сайта. Он доступен по ссылке: uz.com.ua.

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Что нового

Как видим, на главную страницу вынесли услугу по покупке билетов. Согласитесь, это будет удобно.

"Наша цель — создать единый информационный портал для пользователей услуг "Укрзализныци с простой, понятной структурой и навигацией. Все сервисы будут сгруппированы по четкому и предметному позиционированию, а пользователям предложена удобная обратная связь", – рассказал член правления Укрзализныци Марчин Целеевский.

Он также добавил, что на новом сайте планируют создать удобный модуль для покупки билетов, ведь это самая популярная опция, которой пользуются украинцы.

Также должны запустить англоязычную версию сайта.

В Укрзалізниці показали прототип нового сайту
Прототип нового сайта Укрзализныци

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Вы можете протестировать новый функционал, а замечания по работе сайта можно отправить на адрес: [email protected]

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Теги: Техно Интернет
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