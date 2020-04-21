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В Viber создали чат-бота с инструкциями для врачей по COVID-19

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Новый чат-бот в Viber по COVID-19 / Пресс-служба Viber

Национальная служба здоровья Украины запустила в Viber свой чат-бот с инструкциями для врачей и пациентов по COVID-19. С помощью этого канала врачи, водители скорой помощи, и пациенты смогут получать ответы на наиболее важные вопросы относительно коронавируса.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе Viber.

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Как работает бот

Сервис в режиме реального времени предоставляет инструкции относительно предупреждения, диагностики и лечения COVID-19. При этом, информацию будут регулярно обновлять и добавлять инструкции.

.Чтобы начать диалог, нужно отправить сообщение со словом "Коронавирус".

"Мы стремимся быть ближе к каждому человеку, который нуждается в информации, разъяснениях и алгоритмов действий. И мы надеемся, что наш канал в Viber станет удобным и оперативным источником получения такой информации. Тем более, когда ситуация вокруг меняется так быстро и от достоверной и своевременной информации так много зависит", – говорит директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко.


Новый полезный бот в Viber / Скриншот

Раньше Техно 24 сообщал что чат-бот Viber, помогает определить вероятность заражения коронавирусом. Кроме того, с помощью этого бота пользователь также может заказать и оплатить покупку медикаментов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Viber Здоровье Новости Техно Интернет Техно
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