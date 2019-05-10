В WhatsApp запустят платежный сервис

Компания Facebook разрабатывает платежный сервис для мессенджера WhatsApp. Его тестирование начнется в Индии, а запустят функцию до конца 2019 года.

Что известно о разработке? Как сообщает Forbes, центр развития сервиса мобильных платежей мессенджера будет размещен в Лондоне.

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Также в числе его задач будет разработка продуктов для безопасности пользователей и обнаружения спама.

На кого она направлена? Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно, например, в Великобритании.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что Марк Цукерберг планирует объединить аудитории мессенджеров Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Поэтому, вероятно, на их базе будет сформирована "зашифрованная гостиная".

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