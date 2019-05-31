Вакансия в Twitter: что надо уметь, чтобы работать в соцсети

Социальная сеть Twitter открыла новую вакансию – ищут модератора для своей официальной страницы. Их будущий работник должен стать "мастером в искусстве Twitter».

Спрос. Одним из ключевых требований – опыт и умение хорошо писать. Ведь этот человек будет задавать тон странице, рассказывать, чем является компания и как работает, разговаривать с людьми в Twitter.

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Также он или она должен хорошо понимать культуру Twitter.

"Twitter не похож на другие бренды. Мы там, где все голоса объединяются, где уникальные разговоры происходят каждый день. Twitter – это то, что происходит в мире, и о чем сейчас говорят люди", – говорится в описании вакансии.

Место работы. Кандидат будет работать в одном из офисов компании в США – в Сан-Франциско, Нью-Йорке и тому подобное.

Заявку можно оставить на сайте компании. О зарплате информации нет.

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