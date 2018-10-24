Valve готовит две масштабные распродажи в Steam

В сети появилась информация о сроках проведения двух масштабных распродаж в Steam. Несколько раз в году Valve проводит акции для геймеров и на этот раз о них сообщили инсайдеры.

Об этом говорится на сайте Kotaku.

Читайте также: Разработчики позволят бесплатно поиграть в игру Hitman Halloween Pack

Ежегодно распродажи проходят примерно в одно и то же время, так что сам факт скидок не будет ни для кого сюрпризом. Зато знать точную дату приятнее, чем просто следить за главной страницей Steam и ждать старта потребительского безумия.



Расписание следующих распродаж в Steam

Итак, первая акция пройдет совсем скоро: с 21 по 27 ноября. Зимняя ярмарка будет более масштабной: на 2 недели, с 20 декабря по 3 января, геймеры смогут забыть о холодной погоде за окном и согреться новыми покупками.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно