Valve готовит две масштабные распродажи в Steam

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Valve готовит две масштабные распродажи в Steam
Valve готовит две масштабные распродажи в Steam / Фото из свободных источников

В сети появилась информация о сроках проведения двух масштабных распродаж в Steam. Несколько раз в году Valve проводит акции для геймеров и на этот раз о них сообщили инсайдеры.

Об этом говорится на сайте Kotaku.

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Ежегодно распродажи проходят примерно в одно и то же время, так что сам факт скидок не будет ни для кого сюрпризом. Зато знать точную дату приятнее, чем просто следить за главной страницей Steam и ждать старта потребительского безумия.

Розклад наступних розпродажів в Steam
Расписание следующих распродаж в Steam

Итак, первая акция пройдет совсем скоро: с 21 по 27 ноября. Зимняя ярмарка будет более масштабной: на 2 недели, с 20 декабря по 3 января, геймеры смогут забыть о холодной погоде за окном и согреться новыми покупками.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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