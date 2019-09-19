Valve запустила тестирование обновленного сервиса Steam
Компания Valve начала тестирование обновленной библиотеки сервиса Steam. Интерфейс клиента изменится не у всех пользователей, а только у тех, которые подписались на участие в бета-тестировании.
Чтобы оценить новый дизайн в числе первых, нужно дать свое согласие в настройках клиента.
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Что изменится? Изменения не коснулись игр: там осталось все, как раньше. А вот область справа значительно изменилась. Теперь там отображается активность пользователя и его друзей, а также важная информация об играх из библиотеки – обновления, новости и так далее.
Как принять участие в тестировании?
- Зайти в меню "Настройки" в Steam.
- Найти строку "Бета-тестирование" на вкладке "Аккаунт".
- Выбрать Steam Beta Update.
- Запустить снова клиент.
Когда ждать обновления? Постоянной новый дизайн пользователи Steam получат до конца 2019 года.
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