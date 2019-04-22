Весенний звездопад 2019: яркие фото из соцсетей

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Весенний звездопад 2019
Весенний звездопад 2019 / Соцсети

Ежегодно в апреле земляне могут наблюдать за метеоритным потоком Лириды. В 2019 году Весенний звездопад 2019 проходит в период с 16 по 25 апреля.

Пик звездопада пришелся на ночь с 21 на 22 апреля. Именно в ночь с воскресенья на понедельник, начиная с 21:00 можно было увидеть яркий метеоритный поток.

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Что такое звездопад Лириды?
Это ежегодный апрельский метеорный поток с довольно быстрыми метеорами, входящих в земную атмосферу со скоростью примерно 49 км/с. Источником метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, которые оставляет комета C/1861 во время своего прохождения около Солнца.

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Теги: Новости Техно Техно Космос
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