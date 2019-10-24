Viber открыл несколько вакансий в Киеве: кого ищут

Корпорация Rakuten Viber открыла несколько новых позиций в в Киеве. Таким образом компания хочет расширить команду украинского офиса, ведь Украина является одним из приоритетных рынков для мессенджера.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Rakuten Viber в Украине.

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Как объяснили представители компании, сейчас Украина занимает одну из лидирующих позиций по охвату среди всех рынков Viber. Это приложение установили 95% украинцев, имеющих смартфоны.

Кого ищут? В связи с активным ростом бизнеса в Украине, Rakuten Viber открывает в Киеве 2 вакансии: продакт-менеджера и менеджера по маркетингу.

Интересно, что первый сотрудник Viber в Киеве появился только в июле этого года. Им стал Евгений Боднар, который отвечает за развитие бизнеса и партнерских отношений. Кроме того, у Viber есть инженеры в Восточной Европе, R & D-офис в Минске, а Rakuten разместила 120 инженеров в Одессе.

Что известно о Viber?Это мобильное приложение для звонков и обмена сообщениями. Пользователи могут отправлять бесплатные текстовые сообщения, а также пользоваться видеозвонками, общаются в групповых чатах и тому подобное. Viber является частью корпорации Rakuten Inc – одна из крупнейших компаний в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.

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