Видео дня: астронавт впервые в истории сыграл DJ-сет в космосе

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Астронавт Лука Пармитано
Астронавт Лука Пармитано / naked-science

Итальянский астронавт Лука Пармитано сыграл DJ-сет в космосе, находясь на Международной космической станции. За выступлением с модуля Columbus наблюдали тысячи людей на Земле.

Номер Пармитано проходил в рамках фестиваля электронной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Это выступление транслировали на круизном лайнере на Ибице.

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Выступление длилось в течение 20 мин. Организаторы заявили, что выступление с борта МКС – это хорошая возможность сделать космос ближе к обычным людям.

Кто такой Лука Пармитано?
Это 42-летний итальянский астронавт. Он находится на МКС с 21 июля 2019 года, он прибыл туда на корабле "Союз МС-13". Это был второй полет астронавта. Вместе с ним на борту находились Александр Скворцов и Эндрю Морган.

Что такое World Club Dome Cruise Edition?
Это фестиваль электронной музыки, который проходит на борту круизного лайнера в Средиземном море с 12 по 16 августа.

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Теги: Новости Техно Техно Космос МКС
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