Видео дня: недовольный фанат игры Fallout 76 растрощил магазин

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Недовольный фанат игры Fallout 76 растрощил магазин: видео
Недовольный фанат игры Fallout 76 растрощил магазин: видео / Фото из открытых источников

В США недовольный геймер захотел вернуть свою копию игры Fallout 76. После того, как продавцы магазина сообщили ему, что он не может вернуть свои деньги за экземпляр, парень разгромил магазин.

Об этом сообщает Dexerto.

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Инцидент случился в магазине Gamestop в Северной Каролине. Работник магазина сообщил парню, что он не сможет получить только кредит в магазине из-за строгой политики возврата, но он сможет использовать этот кредит для покупки другой игры из магазина.

Я ничего не могу с этим поделать,
– подчеркнул продавец.

Однако как только сотрудник Gamestop отвлекся на другого клиента, недовольный владелец новой части Fallout ударил по куче коробок. Потом парень перевернул еще одну стойку с сетевыми картами для Xbox Live и PlayStation Network, а дальше перешел на полки с играми.

Отметим, что релиз игры Fallout 76 прошел не так гладко, как ожидала студия Bethesda. Критики и поклонники были разочарованы различными ошибками и проблемами производительности. Поклонники надеются, что очередное обновление поможет решить эти проблемы, хотя патч, похоже, вышел слишком поздно для недовольного поклонника Fallout из видео.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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