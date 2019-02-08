Видео дня: смартфон Sony Xperia XA3 засветился на видео

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Sony Xperia XA3: рендерские фото
Sony Xperia XA3: рендерские фото / 17ok.org

Будущая новинка – смартфон Sony Xperia XA3 засветился на видео. Среди важных новшеств девайса - кинематографический дисплей CinemaWide с нестандартным размещением селфи-камеры и нетипичным соотношением сторон.

Как известно, новинка получит вытянутый экран с соотношением сторон 21:9.

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Видео с новинкой обнародовал тайваньский блогер. Пока он общался с пользователями, фанаты Sony заметили, что он держит именно Xperia XA3.

Правда, официальных характеристик новинки пока нет. По слухам, смартфон будет иметь экран диагональю 5,9 дюйма и разрешением 2520 х 1080 пикселей.

Будет работать устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 3500 мА/ч. Сканер отпечатков пальцев будет размещен на боковой панели. Работать смартфон будет под управлением Android 9.0 Pie.

Sony Xperia XA3 должны представить 25 февраля в рамках выставки MWC 2019.

Sony Xperia XA3 засветился на видео

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Теги: Техно Смартфоны Sony
Источник: 24 Канал
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