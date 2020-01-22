Видео дня: Tesla Cybertruck засветил новый дизайн интерфейса мультимедийной системы

Как выглядит пикап Tesla Cybertruck, мы уже знаем. Теперь пришла пора взглянуть на интерфейс его информационно-развлекательной системы. Так, он отличается от того, что сейчас можно видеть в машинах Tesla.

Вполне вероятно, что новый интерфейс Tesla дебютирует гораздо раньше, чем выйдет пикап.

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Что интересного показали на видео

Как можно видеть, изменений довольно много. Из основных – различные меню и кнопки переехали в левую часть экрана ближе к водителю. Также можно отметить новый шрифт и новые иконки.

Видео интерфейса Tesla Cybertruck:

Учитывая то, что пикап еще довольно нескоро попадет на рынок, можно предположить, что такой интерфейс раньше появится на других машинах Tesla. Кроме того, к моменту выхода пикапа его смогут обновить и переделать.

Цены и модификации на Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck доступен для заказа в трех модификациях:

Базовая модель, оборудованая одним двигателем и задним приводом, запас хода – до 400 километров на одном заряде. Авто сможет разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Производство модели начнут в 2021 году, она поступит в продажу с ценником 39 900 долларов.

Пикап с двумя двигателями, полным приводом, запасом хода до 480 километров сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,5 секунды. Эта модификация также сойдет с конвейера в 2021 году и обойдется покупателям в 49 900 долларов.

Полноприводная версия с тремя двигателями, запасом около 800 километров будет набирать "сотню" на спидометре всего за 2,9 секунды. Эту версию электрокара можно будет купить в 2022 году по цене 69 900 долларов.

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