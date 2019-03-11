Видеокарты AMD на базе архитектуры Navi "засветились" в бенчмарке

Новое поколение видеокарт AMD Radeon на базе архитектуры Navi выйдет на рынок уже в этом году, однако "красный" чипмейкер умело скрывает все подробности о новых ускорителях. Однако одному из пользователей Reddit удалось отыскать неизвестную видеокарту AMD с идентификатором 66AF:F1 в базе данных бенчмарка CompuBench.

Детали о новой видеокарте. Как сообщает WCCFTech, если верить полученным данным, то неназванная видеокарта оперирует 20 Compute Unit, что дает в общей сложности 1280 потоковых процессоров.

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Для сравнения, AMD Radeon RX 560 имеет 1 024 SP, Radeon RX 570 – 2048 SP, а конфигурация с 1280 SP была характерна для видеокарт Radeon HD 7870 / Radeon R9 270X / Radeon R9 370X. Хотя нужно осознавать, что информация о 20 CU может оказаться ошибкой распознавания бенчмарка.



Результаты тестов видеокарты AMD с идентификатором 66AF:F1

Результаты тестов видеокарты AMD с идентификатором 66AF:F1

Результаты тестов. В игровых подтестах AMD Radeon RX с идентификатором 66AF: F1 оказывается в полтора раза быстрее, чем Radeon RX 580 (2304 SP) и сохраняет с ней паритет в секции общих вычислений. Если говорить о сравнении с Radeon RX Vega 64, то новинка может приблизиться к результатам последней в некоторых игровых сценах с интенсивным использованием видеопамяти и проигрывает в два раза в вычислениях.

К слову, такие результаты могут косвенно указывать на использование видеопамяти стандарта HBM2 или GDDR6 в видеокарте 66AF: F1.

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