Видеокарты AMD Radeon RX Vega 56 подешевели: цены

Накануне релиза видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti партнеры Advanced Micro Devices начали снижать цены на графические адаптеры Radeon RX Vega 56. Такой ход поможет "красным" лучше конкурировать с новинкой NVIDIA.

Как сообщает Overclockers, заокеанский магазин Newegg предлагает ускоритель AMD Radeon RX Vega 56 по цене от 280 долларов (около 7 600 гривен), в Великобритании младшую версию видеокарты можно приобрести за 250 фунтов (около 8 900 гривен), а в европейской рознице стоимость этих карт начинается с отметки в 270 евро (около 8 300 гривен).

Как всегда, самые демократичные цены устанавливаются на видеокарты с максимально простой системой охлаждения и печатной платой, например, MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost. Впрочем, даже они участвуют в промо-акции Raise the Game, а их новоиспеченные владельцы получат ключи к играм Devil May Cry 5, Tom clancy's The Division 2 и Resident Evil 2.



С видеокартами AMD Radeon RX можно получить в подарок игры

Если говорить о Radeon RX Vega 64, то цены на эти видеокарты пока превышают отметку 390 евро / 400 долларов (около 10 800 – 11 700 гривен).



Видеокарты AMD Radeon RX Vega 56 упали в цене

В украинской рознице графические адаптеры Radeon RX Vega 56, к сожалению, сегодня в 1,5-2 раза дороже, чем в крупных зарубежных магазинах.

