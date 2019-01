Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 представили в Китае

Китайский оверклокер ShinChao Tou опубликовал в социальной сети Facebook, фото, на котором зафиксировано событие, связанное с видеокартами NVIDIA GeForce. На сцене выступали двое людей, а за их спинами виднелись надписи One More Thing и New GTX Turing, а также изображения еще не анонсированной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Об этом сообщает Overclockers. К сожалению, энтузиаст больше не уточнил никаких подробностей. Однако, как сообщают сетевые источники, снимок был сделан на закрытой встрече представителей NVIDIA с AIB-партнерами компании. В любом случае, слухи о видеокартах NVIDIA GeForce GTX 1660 и NVIDIA GTX 1660 Ti будоражат просторы сети уже не первую неделю. В их основу должен лечь графический чип NVIDIA TU116 с отключенной аппаратной трассировкой лучей.

Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 По конфигурации основных блоков чип TU116 окажется слабее, чем TU106 у видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 и RTX 2070. Ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (TU116-400) будет оперировать 1536 потоковыми процессорами, а на долю GeForce GTX 1660 (TU116-300) приходится 1280 CUDA-ядер. Рекомендованная стоимость устройств, как ожидается, будет ориентировочно 200 – 300 долларов (около 5 600 – 8 400 гривен).