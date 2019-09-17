Vivo Nex 3 5G представили официально: характеристики и цена смартфона с уникальным дисплеем

Компания Vivo провела презентацию и официально представила свой новый смартфон Nex 3 5G. Это первый в мире смартфон с экраном-водопадом.

Дизайн. Едва ли не главной особенностью новинки стал его уникальный дисплей. Его боковые рамки будто растекаются по бокам. Благодаря этому экран выглядит действительно безрамочным – он занимает 99,6% площади фронтальной поверхности. Селфи-камера спрятана и появляется с помощью специального выдвижного механизма.

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Новинка получила дисплей OLED диагональю 6,89 дюйма разрешением Full HD +.



Vivo Nex 3 5G получил уникальный дисплей

Характеристики. Новинка оснащена процессором SoC Snapdragon 855 Plus. Работающим в паре с 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.

Емкость аккумулятора – 4500 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.



Основная камера – тройная

Основная камера состоит из трех датчиков – основного Samsung ISOCELL Bright GW1 с разрешением 64 Мп, широкоугольный модуль на 13 Мп и 13-мегапиксельный объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

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Цена

Стоимость Vivo Nex 3 с поддержкой 5G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 705 долларов (17 600 гривен); Версия Vivo Nex 3 5G с 256 ГБ флэш-памяти стоит 810 долларов (20 200 гривен); А топовая с 12 ГБ оперативной памяти оценена в 875 долларов (21 800 гривен).

Все модификации поступят в продажу 21 сентября.



Продажи стартуют 21 сентября

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