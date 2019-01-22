Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена

Компания Vivo выпустила смартфон среднего класса Y89. Он получил трендовый дизайн с вырезом вверху экрана, двойную камеру и цену 265 долларов.

Об этом пишет prostotech.com.

Характеристики Vivo Y89

Смартфон получил 6,26-дюймовый ЖК-дисплеей с разрешением FHD +. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 626 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить до 256 ГБ.



Vivo Y89 стоит 265 долларов

На задней панели можно заметить основную камеру с двумя модулями на 16 и 2 Мп. Также на тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев.

На передней панели размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3260 мАч. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.



Vivo Y89 доступен в трех цветах

Цена Vivo Y89

Устройство уже доступно для покупки. На выбор у пользователей черный, синий и фиолетовый градиентный. Его стоимость составляет 266 долларов (7450 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89 Дисплей

Диагональ: 6,26 дюйма

Разрешение: 2280 х 1080 пикселей

Разрешение: 2280 х 1080 пикселей Процессор Snapdragon 626

Snapdragon 626 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 16 Мп

Основная: 16 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3 260 мАч

3 260 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

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