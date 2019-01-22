Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
Компания Vivo выпустила смартфон среднего класса Y89. Он получил трендовый дизайн с вырезом вверху экрана, двойную камеру и цену 265 долларов.
Об этом пишет prostotech.com.
Характеристики Vivo Y89
Смартфон получил 6,26-дюймовый ЖК-дисплеей с разрешением FHD +. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 626 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить до 256 ГБ.
Vivo Y89 стоит 265 долларов
На задней панели можно заметить основную камеру с двумя модулями на 16 и 2 Мп. Также на тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев.
На передней панели размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3260 мАч. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.
Vivo Y89 доступен в трех цветах
Цена Vivo Y89
Устройство уже доступно для покупки. На выбор у пользователей черный, синий и фиолетовый градиентный. Его стоимость составляет 266 долларов (7450 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89
- Дисплей
- Диагональ: 6,26 дюйма
Разрешение: 2280 х 1080 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 626
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64 ГБ
- КамераОсновная: 16 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 16 Мп
- Аккумулятор3 260 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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