Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена

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Vivo Y89: характеристики и цена
Vivo Y89: характеристики и цена / vivo.com.cn

Компания Vivo выпустила смартфон среднего класса Y89. Он получил трендовый дизайн с вырезом вверху экрана, двойную камеру и цену 265 долларов.

Об этом пишет prostotech.com.

Характеристики Vivo Y89

Смартфон получил 6,26-дюймовый ЖК-дисплеей с разрешением FHD +. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 626 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить до 256 ГБ.

Vivo Y89
Vivo Y89 стоит 265 долларов

На задней панели можно заметить основную камеру с двумя модулями на 16 и 2 Мп. Также на тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев.

На передней панели размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3260 мАч. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 8.1 Oreo.

Vivo Y89
Vivo Y89 доступен в трех цветах

Цена Vivo Y89

Устройство уже доступно для покупки. На выбор у пользователей черный, синий и фиолетовый градиентный. Его стоимость составляет 266 долларов (7450 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo Y89

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,26 дюйма
    Разрешение: 2280 х 1080 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 626
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ
  • КамераОсновная: 16 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальная: 16 Мп
  • Аккумулятор3 260 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Обзоры Vivo Смартфоны
Источник: Техно
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