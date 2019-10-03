Владельцы Apple Watch Series 5 начали жаловаться на девайсы

Одним из ключевых преимуществ смарт-часов Apple Watch Series 5 стала поддержка режима Always on Display с постоянным отображением информации на экране гаджета. Чтобы сохранить автономность устройства на прежнем уровне, компания увеличила емкость аккумулятора и заменила железо, однако и этого оказалось недостаточно.

В чем проблема? Несмотря на заверения компании в способности устройства работать до 18 часов без розетки, в сети начали появляться многочисленные жалобы на быструю разрядку умных часов, говорится на сайте MacRumors.

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Часть пользователей обвиняет в потере автономности именно новую функцию. Так, один из владельцев Apple Watch Series 5 утверждает, что наблюдал потерю заряда до 5% в час, даже если не пользовался гаджетом, а после отключения Always on Display скорость потери заряда пришла в норму. Другой пользователь сообщил о разрядке с 69% до 21% за 35 минут тренировки.

Как ее решают? Вскоре после релиза WatchOS 6 об уменьшении времени автономной работы начали сообщать и владельцы четвертого поколения умных часов Apple. 30 сентября выпустили версию WatchOS 6.0.1, но она не исправила ситуацию.

По данным источников сети, проблема может решиться после обновления Apple Watch Series 5 до версии 6.1, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования.

Реакция производителя. Компания Apple данную информацию не прокомментировала.

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