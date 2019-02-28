Власти США оштрафовали сервис TikTok на рекордные 5,7 миллиона долларов

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала социальную сеть TikTok на 5,7 миллиона долларов за публикацию видео с детьми до 13 лет. Это крупнейший в истории штраф, что касается подобных дел.

В комиссии заявили, что сервис обмена короткими видео "нелегально собирал" персональную информацию детей без согласия их родителей. Собирались адреса электронной почты, IP-адреса и информация о геолокацию пользователей. Это нарушает американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете.

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На сайте федеральной комиссии отмечается, что ведомство обязало сервис удалить все видеоролики, загруженные детьми до 13 лет.

Страницы детей, которые содержали информацию о личных данных были доступны для широкой общественности. Другие пользователи могли видеть описание профиля с фотографией, именем и видео. К 2016 году приложение позволяло искать пользователей в радиусе 80 километров. Комиссия получала жалобы на то, что взрослые пытались связаться с детьми с помощью сервиса.

Компания согласилась выплатить штраф. TikTok подготовила обновление приложения. В новой версии пользователи до 13 лет могут подписываться на профиле, смотреть чужие видео и снимать свои, однако они не могут выкладывать их в общий доступ.

В TikTok зарегистрировано более 800 миллионов пользователей, большая часть которых – дети.

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