Власти США оштрафовали сервис TikTok на рекордные 5,7 миллиона долларов

25 Читати новину українською
TikTok
TikTok / Фото из открытых источников

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала социальную сеть TikTok на 5,7 миллиона долларов за публикацию видео с детьми до 13 лет. Это крупнейший в истории штраф, что касается подобных дел.

В комиссии заявили, что сервис обмена короткими видео "нелегально собирал" персональную информацию детей без согласия их родителей. Собирались адреса электронной почты, IP-адреса и информация о геолокацию пользователей. Это нарушает американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете.

Читайте также: Как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G: захватывающее видео

На сайте федеральной комиссии отмечается, что ведомство обязало сервис удалить все видеоролики, загруженные детьми до 13 лет.

Страницы детей, которые содержали информацию о личных данных были доступны для широкой общественности. Другие пользователи могли видеть описание профиля с фотографией, именем и видео. К 2016 году приложение позволяло искать пользователей в радиусе 80 километров. Комиссия получала жалобы на то, что взрослые пытались связаться с детьми с помощью сервиса.

Компания согласилась выплатить штраф. TikTok подготовила обновление приложения. В новой версии пользователи до 13 лет могут подписываться на профиле, смотреть чужие видео и снимать свои, однако они не могут выкладывать их в общий доступ.

В TikTok зарегистрировано более 800 миллионов пользователей, большая часть которых – дети.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В Украине продолжается разработка ракеты для отечественного космодрома
сегодня
274
Теги: Гаджеты Техно
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
27 февраля 19:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
91
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
177
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
477
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4461
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
742
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук