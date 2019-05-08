Вот это искусственный разум: Tesla научилась сама себе заказывать запчасти
Один из владельцев электроавтомобиля Tesla заметил, что его машина сама себе заказала запчасти. Владельца зовут Райан Росс и он утверждает, что его авто провело диагностику и по собственной инициативе обратилось в ближайший фирменный сервис.
Как это случилось. Мужчина рассказал, что его Model 3 выдал сообщение о неполадках в системе передачи энергии и о необходимости заменить некоторые детали.
Читайте также: Украинцы создали бота для поиска по Уголовному кодексу
При этом на экране было написано, что детали в пути из сервисного центра.
Реакция Tesla. В компании подтвердили, что их автомобили следят за некоторыми деталями и знают, когда те требуют замены. Там сравнили действия машин с походом в аптеку с рецептом врача.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно