Вот это искусственный разум: Tesla научилась сама себе заказывать запчасти

Один из владельцев электроавтомобиля Tesla заметил, что его машина сама себе заказала запчасти. Владельца зовут Райан Росс и он утверждает, что его авто провело диагностику и по собственной инициативе обратилось в ближайший фирменный сервис.

Как это случилось. Мужчина рассказал, что его Model 3 выдал сообщение о неполадках в системе передачи энергии и о необходимости заменить некоторые детали.

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При этом на экране было написано, что детали в пути из сервисного центра.

How phenomenal is this? Your @Tesla knows when a part needs replacing, and proactively orders the replacement itself! This is next level stuff @elonmusk! pic.twitter.com/y7hTkjSpC5 — ️‍Ryan Ross (@ryanrossuk) May 5, 2019

Реакция Tesla. В компании подтвердили, что их автомобили следят за некоторыми деталями и знают, когда те требуют замены. Там сравнили действия машин с походом в аптеку с рецептом врача.

Yep, our cars can keep tabs on certain components to let you know if they need replacing and order parts ahead of your next service visit.



Like skipping the doctor and going right to the pharmacy. https://t.co/FwQrjduLvH — Tesla (@Tesla) May 6, 2019

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