Вот это искусственный разум: Tesla научилась сама себе заказывать запчасти

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Tesla научилась сама себе заказывать запчасти
Tesla научилась сама себе заказывать запчасти / caranddriver.com

Один из владельцев электроавтомобиля Tesla заметил, что его машина сама себе заказала запчасти. Владельца зовут Райан Росс и он утверждает, что его авто провело диагностику и по собственной инициативе обратилось в ближайший фирменный сервис.

Как это случилось. Мужчина рассказал, что его Model 3 выдал сообщение о неполадках в системе передачи энергии и о необходимости заменить некоторые детали.

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При этом на экране было написано, что детали в пути из сервисного центра.

Реакция Tesla. В компании подтвердили, что их автомобили следят за некоторыми деталями и знают, когда те требуют замены. Там сравнили действия машин с походом в аптеку с рецептом врача.

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Теги: Новости Техно Техно Tesla Искусственный интеллект
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