Вот как будут выглядеть флагманы Huawei P40 и P40 Pro

Сразу после даты анонса смартфона Huawei P40 стало известно и то, как именно будет выглядеть будущий флагман китайского вендора. Детализированные рендеры базовой и Pro-версий гаджета опубликовал известный инсайдер OnLeaks, прогнозы которого по дизайну новых устройств неоднократно подтверждались ранее.

Особенности новинок

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Судя по опубликованным изображениям, обе новинки будут оснащены прямоугольными модулями основных камер. Базовая модель под названием Huawei P40 получит четыре сенсора, а количество камер в Pro-версии пока неизвестно (по слухам, их будет пять), сообщает 91mobiles.

В отличие от P40, у которого плоский 6,2-дюймовый дисплей, экран модели P40 Pro диагональю 6,7 дюйма будет загнут с четырех сторон. Инсайдер утверждает, что металлическая рамка аппаратов также претерпела изменений в сравнении с флагманами P-серии предыдущего поколения.

Оба смартфона получат порты USB Type-C, лотки для SIM-карт и решетки динамиков на нижней стороне. Кнопки регулировки громкости и включения питания расположены справа, а вот насчет 3,5-мм аудиоразъема, то его ни одна из новинок не получит. Сканеры отпечатков пальцев гаджетов разместятся под поверхностью дисплея, а вот способ размещения фронталки (вырез или отверстие в экране) не уточняется.

Изображения Huawei P40 и P40 Pro

Технические характеристики

Согласно предыдущим утечкам, Huawei P40 Pro получит процессор Kirin 990 с 5G-модемом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Главным сенсором камеры станет 64-мегапиксельный Sony IMX686 с оптической стабилизацией изображения. Дополнительно будет установлена 20-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и перископная камера на 12 Мп, модуль для макросъемки и TOF-сенсор.

Дата выхода

Анонс Huawei P40 и Huawei P40 Pro ожидается 18 марта.

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