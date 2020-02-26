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Возвращение легендарной Nokia 5310 XpressMusic: финны перевыпустят смартфон для меломанов

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Nokia 5310 XpressMusic могут восстановить / Иллюстративное фото

Вслед за ремейками культовой Nokia 3310, Nokia 8110 и "раскладушки" Nokia 2720 Flip финский бренд планирует выпустить обновленную версию еще одного знаменитого телефона. На этот раз речь идет о модели Nokia 5310 XpressMusic, который получил известность как MP3-плеер еще в далеком 2007-м.

Телефон с модельным номером TA-1212 внешне практически идентичен оригинальной модели, за исключением кнопок управления плеером на боковой грани и мелких косметических изменений на передней панели. Детальные характеристики и дизайн устройства уже появились в базе данных китайского регулятора TENAA.

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Характеристики новой Nokia 5310 XpressMusic

Если верить информации, которая сейчас есть, новинка получит 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320x240 пикселей, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью карты microSD.


Nokia TA-1212 (5310 Xpress Music)

Емкость аккумулятора устройства составит 1200 мАч, габариты – 123,75 x 52,43 x 13,1 мм, вес – 88 граммов. Основная камера будет представлена единственным сенсором на 0,3 Мп.

Дата выхода и цена

Дата анонса регулятором не раскрывается, но прохождение сертификации обычно указывает на готовность модели к появлению на рынке.

Цена и коммерческое название обновленной версии Nokia 5310 Xpress Music также неизвестны.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Nokia Техно Смартфоны
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