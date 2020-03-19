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Возвращение легенды – Hamilton перевыпустит первые цифровые наручные часы Pulsar: фото

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В далеком 1970 году компания Hamilton запустила первые цифровые наручные часы. Он стал огромным хитом. Его даже носил Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме "Живи и дай умереть". И вот, в честь своего 50-летия исторический гаджет вернулся с некоторыми современными обновлениями.

PSR Hamilton выглядит, как компьютер Pulsar Time – именно так называли оригинальные часы – и даже использует аналогичную систему иллюминации, рассказывает Engadget.

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Каким будет новый PSR Hamilton

Часы будут иметь лишь базовый функционал, как и его "старший брат". Оригинальный Pulsar не имел атрибутов большинства современных смарт-часов: все, что он может сделать – это показать время.


Hamilton PSR перевыпустят в духе оригинала

PSR имеет гибридный дисплей в отличие от оригинала, который имеет только светодиодный дисплей и не показывает время, если вы не нажимаете соответствующую кнопку. Время остается читабельным даже в том случае, когда свет выключится, а нажатие кнопки активирует OLED-дисплей, благодаря которому цифры появляются.

Новая версия Pulsar получит минимум функций, но максимум стиля

Также PSR имеет антиотражающее покрытие из кристаллов сапфира и защита от влаги на глубине до 300 футов (91,4 метра).

Фото Hamilton PSR

 

Дата выпуска и цена

Hamilton готовится к выпуску двух версий часов PSR уже в мае 2020 года. Тираж гаджетов из желтого золота – 1 970 штук, а цена – 995 долларов. Тем временем стальная версия с ограниченным тиражом обойдется в 745 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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