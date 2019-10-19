Выглядит реалистично: из Барака Обамы сделали супергероя – видео

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Обама в роли "Черной пантеры"
Обама в роли "Черной пантеры" / Скриншот из видео

"Жертвой" нейросети Deepfake, которая может подменить людей на видео, стал президент США Барак Обама. Из него сделали главного героя фильма "Черная пантера". Получилось очень гармонично.

Ролик опубликован на YouTube-канале Sham00k. При создании видео блогер использовал не только нейросеть Deepfake, но и другую технологию искусственного интеллекта –  Stable Voices, которая может генерировать язык реального человека.

К теме: Пользователи чаще всего подделывают порноролики: интересная статистика

Выглядит видео до жути реалистично –  как-будто Обама действительно играет в этом фильме.

Другие "пострадавшие". Ранее с помощью Deepfake заменили Роберта Де Ниро на Аль Пачино в "Таксист", Киану Ривза на Уилла Смита и Брюса Ли в "Матрице", Тома Харди на Мела Гибсона в "Безумный Макс: Дорога ярости" и другие.

Обама в роли "Черной пантеры": видео

Что известно про Deepfake?

Это система, работающая на базе искусственного интеллекта. Она может синтезировать изображения человека  сочетание и наложение существующих изображений и видео на другие изображения или видео.

Очень часто Deepfake используют в порнографии, например для создания видео со звездами. Deepfake-порнография появилась в 2017 году. Она запрещена сайтами, включая Reddit, Twitter и Pornhub.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Голливуд Техно Новости Техно Искусственный интеллект Барак Обама
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