Выглядит реалистично: из Барака Обамы сделали супергероя – видео

"Жертвой" нейросети Deepfake, которая может подменить людей на видео, стал президент США Барак Обама. Из него сделали главного героя фильма "Черная пантера". Получилось очень гармонично.

Ролик опубликован на YouTube-канале Sham00k. При создании видео блогер использовал не только нейросеть Deepfake, но и другую технологию искусственного интеллекта – Stable Voices, которая может генерировать язык реального человека.

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Выглядит видео до жути реалистично – как-будто Обама действительно играет в этом фильме.

Другие "пострадавшие". Ранее с помощью Deepfake заменили Роберта Де Ниро на Аль Пачино в "Таксист", Киану Ривза на Уилла Смита и Брюса Ли в "Матрице", Тома Харди на Мела Гибсона в "Безумный Макс: Дорога ярости" и другие.

Обама в роли "Черной пантеры": видео

Что известно про Deepfake?



Это система, работающая на базе искусственного интеллекта. Она может синтезировать изображения человека – сочетание и наложение существующих изображений и видео на другие изображения или видео.



Очень часто Deepfake используют в порнографии, например для создания видео со звездами. Deepfake-порнография появилась в 2017 году. Она запрещена сайтами, включая Reddit, Twitter и Pornhub.

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