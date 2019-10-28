Как правильно выбрать вытяжку для кухни: полезные советы

Человек немало времени проводит дома на кухне, поэтому перед пользователями встает задача максимально оптимизировать для себя это пространство. В частности, немалую роль играет подбор правильной вытяжки. Но как выбрать для себя подходящий вариант, когда на рынке так много предложений?

Мы решили рассказать вам, на какие факторы при выборе вытяжки нужно обязательно обратить внимание и почему к этому стоит подойти с большой ответственностью.

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Современный рынок предлагает широкий ассортимент моделей вытяжек на любой вкус. Поэтому при выборе устройства нужно обязательно обратить внимание на такие критерии:

тип

режим работы

производительность

управление

шумность

сервис и гарантия

Абсолютным лидером в этом сегменте является украинский бренд Pyramida, который уже более 18 лет на рынке. В их ассортименте широчайший выбор моделей. Далее мы рассмотрим особенности вытяжек и критерии, по которым их стоит выбирать.

Тип вытяжки

Для начала обратим ваше внимание на то, какими бывают вытяжки по типу. Выделяют 7 основных типов вытяжек:

телескопические

купольные

встроенные

вертикальные

плоские

декоративные

наклонные

Остановимся на самых популярных из них.

Наклонные вытяжки – с наклоном 30-40 градусов – удобны в пользовании, и не забирают пространство над варочной поверхностью.

Телескопические – монтируются в мебель: выдвигается только передняя панель.

Особенность вертикальных вытяжек – сбор воздуха с двух плоскостей: сбоку по фронту и снизу. Они современные, стильные и быстро очищают воздух. Однако выбор типа вытяжки зависит от дизайна кухни и ваших вкусов.

Управление

Типы управления бывают сенсорными, механическими. Есть современные и удобные функции, такие, как таймер с автоматическим отключением, экономичная LED-подсветка, которая вечером может заменить основной источник света.

Продуктивность

Как узнать, какая производительность будет оптимальной для вашей кухни? Она определяется по формуле, где главным вычисляемым параметром является площадь кухни. С точным расчетом всегда охотно поможет консультант в магазине. Кстати, самый мощный мотор на рынке – Aero2Jet мощностью 320 Вт.

П (м3/год) = (S+h) * (10/15) * 1,5

Уровень шума

Важный момент при выборе вытяжки, это – шумность. Уровень шума зависит от скорости, на которой работает двигатель.

В вытяжках Pyramida даже на максимальных оборотах шумность не превышает 60 децибел – это громкость обычного разговора. Это тише, чем работа пылесоса или даже электрочайника.

Режимы работы

Существует два режима работы вытяжки: отвод и рециркуляция. При режиме отвода вытяжку подсоединяют к вентиляционному каналу. Она выводит несвежий воздух из помещения наружу. Этот режим является наиболее эффективным и обеспечивает максимальную очистку воздуха.

В режиме рециркуляции вытяжка пропускает воздух через угольный фильтр – очищает и возвращает обратно в помещение. Фильтры нужно менять раз в несколько месяцев – в зависимости от интенсивности эксплуатации.

Во всех вытяжках Pyramida установлены 5-слойные алюминиевые фильтры, которые улавливают копоть и жир. Они защищают мотор от засорения и быстрого износа. Сами фильтры достаточно время от времени мыть вручную или в посудомоечной машине.

Гарантия качества

Важным критерием при выборе вытяжки является гарантия на продукцию от производителя и сеть сервисных центров. Pyramida дает 3 года полной гарантии на всю технику и имеет сеть из 80 сервисных центров.

Надеемся, эта информация была полезной для вас и поможет сделать правильный выбор. Выбирайте проверенную технику для кухни, которая идеально впишется в ваш интерьер и будет служить не один год.