Windows 10 получит новую полезную функцию: детали

Еще со дня выхода первой версии операционной системы Windows 10 пользователи могли установить на панель задач специальную строку поиска. До недавнего времени с помощью этой функции можно было найти только файлы на комьютере, однако Microsoft решила это изменить.

Что известно об обновлении

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Обновленная строка поиска позволит искать не только файлы на жестком диске, но и нужную информацию в интернете. В качестве поисковой системы по умолчанию Microsoft выбрала Bing, сообщает SlashGear.

Мини-браузер предусматривает возможность поиска новостей, проведение элементарных математических расчетов и выполнения других операций без необходимости открытия стороннего приложения.



В строке поиска Windows 10 можно искать информацию в интернете

В новой строке поиска предусмотрена даже возможность визуального поиска по изображениям, которые можно предварительно обрезать перед отправкой.

Для чего это делают

Таким образом Microsoft не только стремится расширить функциональность панели задач, но и популяризирует собственные продукты Bing и браузер Edge, которые пользователи используют значительно реже сторонних решений. Новый поиск будет доступен пользователям Windows 10 по умолчанию.



Новые функции Windows 10 пока не доступны украинцам

Доступность

Сейчас указанные функции доступны англоязычным пользователям десктопной ОС, о доступности новой строки поиска в других регионах будет объявлено позже.

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