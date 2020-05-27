Xiaomi выпустила умный чайник с дисплеем и функцией термоса

Xiaomi представила новый электрический чайник Mijia Smart Electric Kettle Pro. Он выполнен в фирменном стиле с минималистичным дизайном и поддержкой удаленного управления с помощью смартфона. В сравнении с предыдущей моделью новинка получила более гибкие настройки нагрева воды.

Чайник получил широкий функционал и интересные возможности. Он станет замечательным дополнением для кухни и точно порадует своих владельцев, рассказывает Gizmochina.

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Особенности Smart Electric Kettle Pro

Mijia Smart Electric Kettle Pro выполнен в белом пластиковом корпусе с внутренней частью из нержавеющей стали 304. Он имеет мощность 1800 Вт и рассчитан на 1,5 литра воды.

На закипание такого объема требуется всего 5 минут. Одной из особенностей новой модели является возможность регулировки температуры нагрева воды: 40, 50, 70, 80 и 90 градусов. Задать нужный режим можно с помощью кнопки на ручке или через мобильное приложение на смартфоне.



Дисплей отображает температуру в режиме реального времени

На ручке кроме кнопок есть небольшой дисплей, который отображает в режиме реального времени температуру воды внутри. Чайник также способен выступать в качестве термоса, поддерживая нужную температуру до 12 часов. Производитель предусмотрел защиту от протекания воды, а при испарении всей жидкости внутри устройство автоматически отключается.

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Цена

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle Pro уже поступил в продажу в Китае по цене 35 долларов (943 гривны).