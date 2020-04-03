Xiaomi анонсировала проекционный дисплей Carrobot для автомобилей

Технология HUD, что переносит данные из приборной панели автомобиля на лобовое стекло, используется производителями не первый год – но, как правило, такой опцией оснащаются только дорогие модели. Компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin более доступное решение, совместимое даже с бюджетным транспортом.

Устройство под названием Carrobot Smart Head-Up Display позволяет проектировать на лобовое стекло автомобиля показания спидометра, указатели системы навигации и другие важные для водителя данные, сообщает Gizmochina.

Интересно Xiaomi представила не дорогую разумную колонку XiaoAI Touch Screen Speaker

Особенности Carrobot

По заявлению Xiaomi, фирменная технология обеспечивает высокую четкость картинки в любых условиях освещения.



Гаджет позволяет проектировать важные показатели на лобовое стекло автомобиля

Встроенный голосовой ассистент способен по запросу пользователя составить маршрут к заданной точке, а также подсказать расположение ближайших кафе и других заведений.

После установки мобильного приложения Mijia на смартфон устройство использует возможности облачного сервиса для получения своевременной информации о дорожном трафике.



Проектированное изображение будет четко и удобно выводиться для водителя

Цена

Во время краудфандинговой компании цена гаджета составляет 70 долларов. После того, как прибор поступит в продажу, его цена составит 98 долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно