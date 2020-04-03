Xiaomi анонсировала проекционный дисплей Carrobot для автомобилей
Технология HUD, что переносит данные из приборной панели автомобиля на лобовое стекло, используется производителями не первый год – но, как правило, такой опцией оснащаются только дорогие модели. Компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin более доступное решение, совместимое даже с бюджетным транспортом.
Устройство под названием Carrobot Smart Head-Up Display позволяет проектировать на лобовое стекло автомобиля показания спидометра, указатели системы навигации и другие важные для водителя данные, сообщает Gizmochina.
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Особенности Carrobot
По заявлению Xiaomi, фирменная технология обеспечивает высокую четкость картинки в любых условиях освещения.
Гаджет позволяет проектировать важные показатели на лобовое стекло автомобиля
Встроенный голосовой ассистент способен по запросу пользователя составить маршрут к заданной точке, а также подсказать расположение ближайших кафе и других заведений.
После установки мобильного приложения Mijia на смартфон устройство использует возможности облачного сервиса для получения своевременной информации о дорожном трафике.
Проектированное изображение будет четко и удобно выводиться для водителя
Цена
Во время краудфандинговой компании цена гаджета составляет 70 долларов. После того, как прибор поступит в продажу, его цена составит 98 долларов.
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