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Xiaomi анонсировала проекционный дисплей Carrobot для автомобилей

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Carrobot от Xiaomi / Gizmochina

Технология HUD, что переносит данные из приборной панели автомобиля на лобовое стекло, используется производителями не первый год – но, как правило, такой опцией оснащаются только дорогие модели. Компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin более доступное решение, совместимое даже с бюджетным транспортом.

Устройство под названием Carrobot Smart Head-Up Display позволяет проектировать на лобовое стекло автомобиля показания спидометра, указатели системы навигации и другие важные для водителя данные, сообщает Gizmochina.

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Особенности Carrobot

По заявлению Xiaomi, фирменная технология обеспечивает высокую четкость картинки в любых условиях освещения.


Гаджет позволяет проектировать важные показатели на лобовое стекло автомобиля

Встроенный голосовой ассистент способен по запросу пользователя составить маршрут к заданной точке, а также подсказать расположение ближайших кафе и других заведений.

После установки мобильного приложения Mijia на смартфон устройство использует возможности облачного сервиса для получения своевременной информации о дорожном трафике.


Проектированное изображение будет четко и удобно выводиться для водителя

Цена

Во время краудфандинговой компании цена гаджета составляет 70 долларов. После того, как прибор поступит в продажу, его цена составит 98 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты Авто
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