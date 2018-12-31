Xiaomi будет выпускать смартфоны под новым брендом: детали

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Xiaomi будет выпускать смартфоны под новым брендом
Xiaomi будет выпускать смартфоны под новым брендом / Android Central

Компания Xiaomi решила выделить линейку смартфонов Redmi в отдельный суббренд. А первое устройство в рамках уже самостоятельного бренда представят уже 10 января.

Об этом сообщает Android Pure.

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По словам главы Xiaomi Лэй Цзюня, будущий смартфон станет флагманом бренда Redmi. В беседе с пользователями он рассказал, что решение создать самостоятельный бренд приняли за разный подход к линейке Redmi и Mi. Он пояснил, что серия Redmi фокусируется на соотношении цена – производительность и в основном распространяется через интернет, тогда как Mi-смартфоны сосредоточены в среднем и высоком сегментах и подходят для продажи в ритейле.

Xiaomi Redmi Pro 2

Xiaomi будет выпускать смартфоны под новым брендом Redmi

Судя по многочисленным тизерам компании, 10 января представят Redmi Pro 2 – наследника модели 2016 года. По имеющимся сведениям, смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 8-ядерный процессор Snapdragon 675, 24-мегапиксельную фронтальную камеру с сенсором Sony IMX576 и двойную основную камеру с модулями на 48 и 5 Мп. Аппарат будет поставляться с MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie.

Xiaomi Redmi Pro 2

Xiaomi Redmi Pro 2 представят 10 января

Предполагаемая цена Redmi Pro 2 составляет 262 долларов (около 7 200 гривен) для китайского рынка.

Отметим, что в 2018 году Xiaomi уже создала два суббренда: Black Shark для игровых смартфонов и Pocophone для недорогих аппаратов с мощной начинкой.

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Теги: Смартфоны Техно Цены Xiaomi Китай
Источник: Техно
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