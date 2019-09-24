Xiaomi Mi Full Screen TV Pro: новая линейка безрамочных телевизоров

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Xiaomi Mi Full Screen TV Pro
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro / morningtick.com

Во время специального мероприятия в Пекине компания Xiaomi представила сразу несколько интересных устройств. В частности, анонсировали первый смартфон компании с поддержкой 5G – Mi 9 Pro и революционный телефон Mi Mix Alpha. Кроме того, производитель представил целую линейку новых телевизоров Mi Full Screen TV Pro.

Это линейка безрамочных телевизоров с поддержкой 8К-контента. Она состоит из трех моделей на 43, 55 и 65 дюймов.

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Как заверил производитель, телевизоры сделаны из премиальных материалов, алюминия и карбона. Также они получили безрамочный дизайн, который занимает 97% панели.

Они имеют возможность трансляции контента в разрешении 8К. Относительно других характеристик, то телевизоры оснащены процессором Amologic T972, что на 63% производительнее своего предшественника.

Xiaomi Mi Full Screen TV Pro
Это телевизоры с поддержкой 8К-контента

Для подключения периферии и источников контента предусмотрены три HDMI (один с поддержкой ARC), два USB и Ethernet.

Цена. Xiaomi Mi Full Screen TV Pro уже доступны для предварительного заказа в Китае. При этом официально в продажу они поступят 27 сентября.

  1. 43-дюймовая модель стоит 1 499 юаней (210 долларов или 5 200 гривен);
  2. 55 дюймов — 2 399 юаней (337 долларов или 8 400 гривен);
  3. 65 дюймов — 3 399 юаней (480 долларов или 11 900 гривен).

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Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Бытовая техника
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