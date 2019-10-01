Xiaomi не будет выпускать смартфон Mi Mix 4

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 был довольно популярным на рынке. Он получил оригинальный дизайн в виде слайдера и практически безрамочный дисплей.

Немало фанатов ожидали выход нового поколения – Mi Mix 4. Однако, менеджер по продвижению бренда Xiaomi заявил, что компания не будет выпускать этот смартфон.

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Вместо этого компания выпустила уникальный Mi Mix Alpha, что получил безрамочный дисплей, который обтекает смартфон, практически, со всех сторон.

Революционный смартфон Mi Mix Alpha

Как пояснил менеджер Xiaomi, компания всегда использовала линейку Mix, чтобы представить свою революционную технологию – от Mi Mix, который получил безрамочный дисплей с трех сторон, до Mi Mix 3 с дизайном слайдера.

Поэтому Mi Mix Alpha стал достойным продолжением линейки. Ведь он тоже представляет революционный дизайн с уникальной 108-мегапиксельной камерой.