Xiaomi не будет выпускать смартфон Mi Mix 4

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Вместо этого выпустили Mi Mix Alpha
Вместо этого выпустили Mi Mix Alpha / gagadget.com

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 был довольно популярным на рынке. Он получил оригинальный дизайн в виде слайдера и практически безрамочный дисплей.

Немало фанатов ожидали выход нового поколения – Mi Mix 4. Однако, менеджер по продвижению бренда Xiaomi заявил, что компания не будет выпускать этот смартфон.

 К теме: Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революционный смартфон из 108-мегапиксельной камерой

Вместо этого компания выпустила уникальный Mi Mix Alpha, что получил безрамочный дисплей, который обтекает смартфон, практически, со всех сторон.

Революционный смартфон Mi Mix Alpha

Как пояснил менеджер Xiaomi, компания всегда использовала линейку Mix, чтобы представить свою революционную технологию – от Mi Mix, который получил безрамочный дисплей с трех сторон, до Mi Mix 3 с дизайном слайдера.

Поэтому Mi Mix Alpha стал достойным продолжением линейки. Ведь он тоже представляет революционный дизайн с уникальной 108-мегапиксельной камерой.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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