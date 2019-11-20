Xiaomi отреагировали на блокирование фирменного приложения Mi Quick Apps: официальное заявление

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В Xiaomi отреагировали на блокирование фирменного приложения Mi Quick Apps / unsplash

Вскоре после блокировки фирменного приложения Xiaomi Mi Quick Apps антивирусом Google китайская компания опубликовала официальное заявление относительно инцидента. Представители вендора подтвердили, что знакомы с ситуацией и рассказали, что делать с таким решением поискового гиганта.

Что произошло

Напомним, пользователи столкнулись с невозможностью установить обновленную версию Mi Quick Apps.

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Примечательно, что приложение отсутствует в магазине Google и поставляется со смартфонами Xiaomi и Redmi по умолчанию, но сервис Play Protect блокировал апдейт при попытке его установки с серверов разработчика. В качестве причины "заморозки" утилиты отмечают возможность сбора данных владельцев смартфонов.

Реакция Xiaomi

Мы уже знаем о ситуации с обновлением, предназначенным для Quick Apps. Некоторые пользователи могут получить сообщение о том, что приложение заблокировано Google Play Protect. Мы уже поддерживаем связь с Google по данному вопросу и, вероятно, это происходит из-за изменения алгоритма Google Play Protect,
– заявили в Xiaomi.

К тому же представители китайского вендора заверили, что системное приложение Mi Quick Apps абсолютно безопасное. Приложение действительно получает несколько десятков разрешений, но его ранние версии "возражений" со стороны Play Protect не вызывали.

Ответ Google

Компания Google ситуацию с блокировкой Quick Apps пока не прокомментировала.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Интернет Приложения Смартфоны Google Xiaomi Кибербезопасность
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