Xiaomi предложила интересное размещение основной камеры: фото

Выдвижные модули – не единственный способ создать смартфон без вырезов в дисплее. Новый патент компании Xiaomi предлагает альтернативный вариант увеличения полезной площади экрана благодаря оригинальной конструкции основной камеры.

Что известно о патенте

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Согласно иллюстрациям к патентной заявке, новая технология предусматривает использование основного модуля камеры с поворотным механизмом, сообщает Gizchina.

В стандартном режиме съемки он утоплен в поверхность задней крышки смартфона, а для создания селфи разворачивается на 180 градусов, приподнимаясь над верхней гранью корпуса.

На изображениях видно порт USB Type-C, а также кнопки питания, регулировки громкости и активации голосового ассистента.

Другие характеристики и цена

Технические характеристики смартфона с камерой нового типа не сообщаются. Возможная дата анонса, коммерческое название и цена гаджета также не известны.

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