Xiaomi предложила интересное размещение основной камеры: фото
Выдвижные модули – не единственный способ создать смартфон без вырезов в дисплее. Новый патент компании Xiaomi предлагает альтернативный вариант увеличения полезной площади экрана благодаря оригинальной конструкции основной камеры.
Что известно о патенте
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Согласно иллюстрациям к патентной заявке, новая технология предусматривает использование основного модуля камеры с поворотным механизмом, сообщает Gizchina.
В стандартном режиме съемки он утоплен в поверхность задней крышки смартфона, а для создания селфи разворачивается на 180 градусов, приподнимаясь над верхней гранью корпуса.
На изображениях видно порт USB Type-C, а также кнопки питания, регулировки громкости и активации голосового ассистента.
Другие характеристики и цена
Технические характеристики смартфона с камерой нового типа не сообщаются. Возможная дата анонса, коммерческое название и цена гаджета также не известны.
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