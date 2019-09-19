Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор серии Mi TV 4A

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Другой телевизор серии Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма
Другой телевизор серии Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма / mi.com

Компания Xiaomi продолжает активно заходить на рынок телевизоров. В прошлом месяце бренд Redmi, который принадлежит китайской компании, представил свой первый 70-дюймовый телевизор. Теперь же производитель выпустил 70-дюймовую модель серии Mi TV 4A.

Как передает Gizmochina, Xiaomi Mi TV 4A 70 получил жидкокристаллический 4K дисплей с тонкими рамками и корпусом. Выглядит очень стильно и современно.

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Новинка также оснащена системой PatchWall от Xiaomi со встроенным голосовым помощником XiaoAI. Пользователь может искать и воспроизводить фильмы или шоу с помощью голоса, а также управлять устройствами "умного дома", которые подключены к той же сети и учетной записи.

Xiaomi представила свою 70-дюймовий телевізор серії Mi TV 4A
70-дюймовый телевизор серии Mi TV 4A от Xiaomi

Телевизор имеет 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти и 64-разрядный процессор Amlogic.

Цена. Стоимость Mi TV 4A 70 составляет 3999 юаней (это около 564 долларов или почти 14 тысяч гривен). Он поступит в продажу 19 сентября. Его можно будет приобрести в официальных интернет-магазинах Xiaomi, Jingdong, Tmall, Suning и Mi Home.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
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