Xiaomi представила будильник, который умеет управлять другими устройствами

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Xiaomi Qingping Bluetooth Alarm Clock / Фото из открытых источников

Ассортимент компании Xiaomi пополнился новыми гаджетами – на краудфандинговой площадке вендора появился будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock. Кроме своей основной функции, устройство может управлять другими домашними приборами.

Особенности будильника

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В дополнение к жидкокристаллическому дисплею для отображения времени, новинка под названием Qingping Bluetooth оснащена датчиками температуры и влажности, а также модулем Bluetooth для синхронизации с другими устройствами экосистемы умного дома, сообщает Gizmochina.

Например, если температура в помещении падает ниже 20 градусов, будильник может самостоятельно включить обогреватель.


Xiaomi Qingping Bluetooth Alarm Clock автоматически регулирует яркость подсветки

На корпусе устройства нет физических кнопок – чтобы заглушить будильник на 10 минут, достаточно нажать на корпус один раз, или отключить сигнал двойным нажатием.

Управлять настройками гаджета можно с помощью фирменного мобильного приложения, которое позволит выбрать одну из 8 мелодий и отрегулировать громкость звука.

Яркость подсветки дисплея устанавливается автоматически по расписанию – в период с 10 вечера до 7 утра она снижается на 50%.


Xiaomi Qingping Bluetooth Alarm Clock поступит в продажу в январе

Для измерения температуры используется датчик Swiss Sensirion с точностью ± 0,2 градуса и датчик влажности с точностью до ± 2%.

Дата старта продаж и цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговий платформе Xiaomi по цене 8 долларов. Продажи умного будильника начнутся 14 января 2020 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Xiaomi Цены Новости Техно Техно Бытовая техника
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