Xiaomi представила дешевый аналог Apple AirPods

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Наушники Xiaomi Mi AirDots Youth Edition
Наушники Xiaomi Mi AirDots Youth Edition / item.mi.com

Китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition. Кстати, новинка получила сенсорный интерфейс.

Об этом сообщает tehnot.com.

Так, с помощью интерфейса можно управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки, активировать голосовой ассистент и тому подобное, не касаясь наушников.

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Наушники погружаются в ухо на глубину 7,2 мм.

Mi AirDots Youth Edition

Кейс похож на AirPods

Как уверяют инженеры, Mi AirDots Youth Edition могут автономно работать до 4 часов на одном заряде. При этом, если их подзаряжать их в кейсе (кстати, похожем на AirPods), то автономность увеличивается до 12 часов.

А вот то, что отличает наушники от Xiaomi AirPods – это цена. Mi AirDots стоят около 29 долларов, а это 800 гривен. Сейчас новые наушники доступны только на китайском рынке.

Mi AirDots Youth Edition

Цена наушников – 29 долларов

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: Техно
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