Xiaomi представила мощный очиститель воздуха Mi Air Purifier

Китайская компания Xiaomi представила новую версии фирменного очистителя воздуха Mi Air Purifier. Аппарат стал довольно мощным, и теперь он способен охватывать большую территорию – 105 квадратных метров.

Об этом пишет gizmochina.com.

Новое поколение очистителя имеет три уровня фильтрации. Изменили инженеры также его потребление энергии – новинка стала более энергосберегающей.

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Также устройство оснащено сенсорным дисплеем. Кроме того, очестителем можно пользоваться и с помощью смартфона, правда, предварительно надо установить приложение. Новинка поддерживает голосового помощника Xiao AI.

Mi Air Purifier можно установить на полу или повесить на стену.

Стоит новая версия Xiaomi Mi Air Purifier 2499 юаней (это около 360 долларов или 10 тысяч гривен).



Mi Air Purifier предназначен для больших территорий

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