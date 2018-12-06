Xiaomi представила первый в мире смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 855

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Xiaomi Mi Mix 3 5G обзор смартфона на Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 855: Xiaomi выпустила первый смартфон с новым процессором / Фото из свободных источников

Сразу после анонса процессора Snapdragon 855 с поддержкой 5G в сети начали появляться различные догадки относительно смартфонов на базе топовой платформы. Первой о запуске 5G устройства сообщила OnePlus, однако Xiaomi успела не только анонсировать смартфон с поддержкой новых сетей, она уже готова запустить продажу устройств.

Об этом сообщает 4PDA.

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Секрет такого быстрого анонса кроется в том, что разработка смартфона велась не из нуля. Новинкой оказался представлен ранее флагмана Xiaomi Mi Mix 3, обновленная конфигурация которого получила топовый процессор Snapdragon 855 с 5G-модемом.

В связке со смарт-антенной Xiaomi аппарат смог обеспечить загрузку данных на скорости до 2 Гбит/с. Во время презентации подключенное к сети 5G устройство использовали для просмотра веб-страниц, воспроизведения видео и работы с приложениями.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 стал первым смартфоном, который работает на процессоре Snapdragon 855

Отметим, Xiaomi еще в 2016 году создала специальную исследовательскую группу, которая занималась всесторонним изучением стандарта 5G, а к 2017 году окончательно утвердила дизайн новых смартфонов. Сообщается, что фирменные антенны, предназначенные для работы с сетями нового поколения, по своим характеристикам и дизайну существенно отличаются от аналогов других производителей.

Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 3

 

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
  • Акумулятор3 850 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

 

В планы компании также входит совместное с China Mobile продвижения нового стандарта связи. На конференции были упомянуты такие перспективные технологии, как интернет вещей, навигация с элементами дополненной реальности, трехмерные голографические видеозвонки, облачный игровой стриминг и многое другое.

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Ожидается, что масштабное тестирование 5G-модификации смартфона стартует на территории Китая уже в первом квартале 2019 года, а в дальнейшем новинка начнет продаваться и в европейском регионе.

Предполагаемая цена Xiaomi Mi Mix 3 5G пока не сообщается.

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Теги: Техно Смартфоны Китай 5G Qualcomm Snapdragon 855 Xiaomi Процессоры
Источник: Техно
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