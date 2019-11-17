Xiaomi представила стильную мышку за 9 долларов

Китайский производитель Xiaomi больше всего известен своими смартфонами и нательными гаджетами. Однако, компания производит немало других интересных девайсов.

Как передает издание GizChina, недавно Xiaomi выпустила второе поколение мыши wireless mouse Mi.

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Чем интересно?

Аппаратное наполнение новинки не существенно отличается от предыдущей версии. Основные изменения коснулись дизайна.



Мышка получила новый дизайн

В частности, ролик мышки сделан из алюминиевого сплава. Он будет работать очень тихо, как и кнопки. На этом настаивает производитель – щелчок Mi wireless mouse 2 не побеспокоит ни ее владельца, ни соседей.

Цена

Мышка Xiaomi Mi wireless mouse 2 уже поступила в продажу на китайском рынке по цене 59 юаней (это примерно 9 долларов или 200 гривен). Ее можно приобрести в белом и черном цветах.

Появится ли продукт на украинском рынке – пока неизвестно.



Мышка доступна в 2 цветах

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