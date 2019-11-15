Xiaomi признали, что их новые умные часы имеют недостатки

Директор отдела дизайна компании Xiaomi Рен Йи признался, что их новые умные часы Xiaomi Watch имеют некоторые недостатки. В частности, основными проблемами новинки стали мощность, вес и совместимость с искусственным интеллектом.

Об этом он сообщил на странице в китайской соцсети Weibo, передает gizchina.com.

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В чем дело?

Компания неоднократно отмечала, что эти умные часы Xiaomi Watch должны стать неким смартфоном, который носят на руке. Однако, некоторые функции было сложно внедрить.

По его словам, часы "вынуждены проигнорировать" некоторые потребности пользователей. Также он добавил, что девайс получил не очень качественное звучание, несмотря на большой вырез динамика.

Кроме того, устройство имеет недостатки в работе системы искусственного интеллекта, а также при работе с устройствами умного дома. Правда, эти функции могут исправить с обновлением операционной системы.



Динамик здесь не совершенен

Чем интересен Xiaomi Watch?

Специально для этих часов компания разработала фирменную прошивку под названием MIUI for Watch. MIUI. Они получили AMOLED-дисплей с диагональю 1,78 дюйма.

Также часы поддерживают eSIM (такую карточку должен выпустить lifecell), с помощью которой можно совершать звонки. Емкость их аккумулятора составляет 570 мАч, что обеспечивает до 2 суток автономной работы. Смарт-часы оснащены чипом NFC для осуществления бесконтактной оплаты.

На китайском рынке они оценены в 1999 юаней (285 долларов или 7110 гривен).

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