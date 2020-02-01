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Xiaomi разработала девайс, который заменит визиты к косметологу

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Xiaomi разработала девайс для очистки кожи / igeekphone.com

Китайский производитель Xiaomi не прекращает удивлять своих фанатов интересными разработками. Например, устройство Xiaomi Mijia Youpin Wellskins может очистить поры на лице от загрязнений. Кстати, это очень популярная процедура во время посещения косметолога.

Как передает Igeekphone, очиститель Xiaomi Mijia Youpin Wellskins появился на платформе коллективного финансирования.

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Как утверждает производитель, это устройство позволяет быстро улучшить состояние загрязненной кожи.

Чем интересно

В первую очередь, оно очень компактное, поэтому его удобно использовать во время домашнего ухода. Как утверждает производитель, Xiaomi Mijia Youpin Wellskins нужно использовать два раза в неделю, чтобы улучшить состояние кожи.

, Xiaomi Mijia Youpin Wellskins

Результаты работы Xiaomi Mijia Youpin Wellskins

Гаджет помогает глубоко очистить кожу, не повреждая ее. Всасывание составляет 64 кПа, этого достаточно для очистки даже сильно забитых пор. Кроме того, оно может снять воспаление и сделать кожу более чистой и гладкой.

Одного заряда устройства хватает на эксплуатацию в течение месяца. Новинка имеет несколько режимов работы:

  • деликатный;
  • нормальный;
  • мощный.

Аппарат оборудован 4 всасывающими головками, которые меняются быстро и очень просто. Управление осуществляется всего одной кнопкой. Для увлажнения кожи предусмотрен специальный отсек.

Цена

Девайс Xiaomi Mijia Youpin Wellskins в рамках краудфандинга стоит 26 долларов (620 гривен). Когда новинка поступит в розничную торговлю, то ее стоимость возрастет.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Xiaomi
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