Redmi K30: новый флагманский смартфон от Xiaomi – характеристики и цена

Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Redmi K30. Смартфон будет доступен в двух модификациях с поддержкой 4G или 5G-сети.

Характеристики

Модели Redmi K30 отличаются не только поддержкой мобильной сети, но и процессорами. Да, Redmi K30 5G работает на процессоре Snapdragon 765G, а его аналог с 4G работает на Snapdragon 730G.

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Redmi K30 получил 6,67-дюймовый Full HD+ экран с разрешением 1080×2400 пикселей. Для дополнительной защиты смартфон покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Отличаются новинки и камерами. Redmi K30 5G оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30-Вт, а K30 4G – 4400 мАч (быстрая зарядка 27 Вт).

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Датчик отпечатков пальцев разместили на боковой панели. Кстати, новинки имеют 3,5-миллиметровые разъемы для наушников.

Обе модели работают под управлением операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 11.

Камеры

Модуль основной камеры представлен четырьмя объективами.

Главный модуль имеет разрешение в 64 Мп

8 Мп ультраширокий модуль

5 Мп супермакро камера (в K30 – 2 Мп)

2 Мп для портретных фото.

Фронтальная камера размещена в специальном отверстии. Там разместили два объектива – на 20 и 2 Мп.



Redmi K30 получил двойную фронтальную камеру

Цена

Redmi K30 поступит в продажу в белом, синем, красном и фиолетовом цветах. Продажа версии Redmi K30 4G стартует 12 декабря. Redmi K30 5G поступит в продажу чуть позже – в январе 2020 года.

Версия Redmi K30 4G 6 ГБ + 64 ГБ оценена в 1599 юаней (227 долларов или 5 600 гривен)

Redmi K30 4G 6 ГБ + 128 ГБ стоит на китайском рынке 1 699 юаней (241 долларов или 5 900 гривен)

Redmi K30 4G 8 ГБ + 128 ГБ – 1 899 юаней (269 долларов 6 600 гривен)

Redmi K30 4G 8 ГБ + 256 ГБ – 2 199 юаней (227 долларов 7 700 гривен)

Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ – 1 999 юаней (312 долларов 7 тысяч гривен)

Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ – 2 299 юаней (326 долларов 8 тысяч гривен)

Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ – 2 599 юаней (369 долларов 9 тысяч гривен)

Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ – 2 899 юаней (227 долларов 10 100 гривен).

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